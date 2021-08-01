"Это надолго". Чему (хорошему) могут научить детей компьютерные игры?

Сколько времени играть не вредно, а возможно, даже полезно?
Каким полезным в реальном мире навыкам могут научить ребенка компьютерные игры рассказывают эксперты: руководитель методического отдела школы программистов для детей "Код Класс" Никита Бледнов и учитель 1 категории, преподаватель информатики московской школы №1576 Ирина Целикова.
01:50 Можно ли чему-то научиться, играя в "стрелялки"?
04:10 Игры развивают умение работать в команде
04:45 Практические применения "Майнкрафт" и других компьютерных игр
08:40 "Когда ребенок находится в комфортной среде он расскажет о себе гораздо больше"
12:15 Геймификация в образовании
19:00 Провоцируют ли игры агрессию?
20:25 Как контролировать время, отведенное на игры и определить подходит ли игра по возрасту?
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