21:07 01 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7174
  • 100 RUB4.2829
  • USD3.1244
Поиск
Это надолго
© photo: Sputnik

"Это надолго". Чему (хорошему) могут научить детей компьютерные игры?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (736)
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/05/251938342.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210801/252470409/Eto-nadolgo-Chemu-khoroshemu-mogut-nauchit-detey-kompyuternye-igry.html

Часто родители волнуются, если ребенок вдруг начинает увлекаться компьютерными играми, вместо того, чтобы (например) почитать книгу. Оправдана ли родительская тревога? Какие навыки, применимые в реальном мире ребенок может получить в компьютерных играх?

Сколько времени играть не вредно, а возможно, даже полезно?

Радио
Научная жара! Как организм изменяется в космосе

Каким полезным в реальном мире навыкам могут научить ребенка компьютерные игры рассказывают эксперты: руководитель методического отдела школы программистов для детей "Код Класс" Никита Бледнов и учитель 1 категории, преподаватель информатики московской школы №1576 Ирина Целикова.

01:50 Можно ли чему-то научиться, играя в "стрелялки"?

04:10 Игры развивают умение работать в команде

04:45 Практические применения "Майнкрафт" и других компьютерных игр

08:40 "Когда ребенок находится в комфортной среде он расскажет о себе гораздо больше"

12:15 Геймификация в образовании

19:00 Провоцируют ли игры агрессию?

20:25 Как контролировать время, отведенное на игры и определить подходит ли игра по возрасту?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (736)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Зугдидский ботанический сад
Ботанический сад Зугдиди: достопримечательность Самегрело – фото
Ищенко о победе над талибами*, провалах Запада и проблемах Южного Кавказа
Ищенко о победе над талибами*, провалах Запада и проблемах Южного Кавказа
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться