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Ия Гедеванишвили - начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Гедеванишвили: трагедия с австралийкой не повлияет на туристический имидж страны

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210802/252487739/Gedevanishvili-tragediya-s-avstraliykoy-ne-povliyaet-na-turisticheskiy-imidzh-strany.html

Глава туристического агентства Ия Гедеванишвили считает, что трагедия, произошедшая с австралийкой Шанай Брук, не повлияет на имидж Грузии как туристической страны

Радио
Гедеванишвили: трагедия с австралийкой не повлияет на туристический имидж страны

Тело 31-летней австралийки нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Оно было прикрыто ветками и листьями. Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.

Вахтанг Гомелаури
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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"Я думаю, что на имидж Грузии это не повлияет, потому что это, слава Богу, единичный случай. Это ужасно и, действительно, большая трагедия. Трагедия это для всех, вне зависимости от того, с кем это произошло – с иностранным гражданином или гражданином Грузии", - заявила Гедеванишвили Sputnik Грузия.

Брук работала педагогом английского языка дистанционно и некоторое время проживала в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в субботу, когда она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Закончив разговор, подруга погибшей девушки через некоторое время вновь увидела входящий звонок от Брук. Ответив на него, она услышала в трубке крики и мольбы о том, чтобы ее оставили в покое. После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2668)

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