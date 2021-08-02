Гедеванишвили: трагедия с австралийкой не повлияет на туристический имидж страны

Глава туристического агентства Ия Гедеванишвили считает, что трагедия, произошедшая с австралийкой Шанай Брук, не повлияет на имидж Грузии как туристической страны

Радио Гедеванишвили: трагедия с австралийкой не повлияет на туристический имидж страны

Тело 31-летней австралийки нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Оно было прикрыто ветками и листьями. Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.

"Я думаю, что на имидж Грузии это не повлияет, потому что это, слава Богу, единичный случай. Это ужасно и, действительно, большая трагедия. Трагедия это для всех, вне зависимости от того, с кем это произошло – с иностранным гражданином или гражданином Грузии", - заявила Гедеванишвили Sputnik Грузия.

Брук работала педагогом английского языка дистанционно и некоторое время проживала в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в субботу, когда она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Закончив разговор, подруга погибшей девушки через некоторое время вновь увидела входящий звонок от Брук. Ответив на него, она услышала в трубке крики и мольбы о том, чтобы ее оставили в покое. После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

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