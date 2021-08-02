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Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Мамрадзе: выход "Мечты" из соглашения Шарля Мишеля был правильным шагом

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (577)
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Правящая партия "Грузинская мечта" сделала правильный шаг, аннулировав соглашение, составленное президентом Евросовета Шарлем Мишелем, считает политолог Петре Мамрадзе

Радио
Мамрадзе: выход "Мечты" из соглашения Шарля Мишеля было правильным шагом

На прошлой неделе "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, оформленного при посредничестве Шарля Мишеля.

Шарль Мишель
photo : press-service of the Government of Georgia
Шарль Мишель начинает очередной раунд консультаций с грузинскими политиками

"Представители "Единого национального движения" вообще не подписали соглашение Шарля Мишеля, а ведь для этого и были сформулированы все эти компромиссы. Они отказались и продолжили свои деструктивные действия, полностью блокировали работу парламента… Если "Национальное движение" отказалось соблюдать это соглашение, то почему оно должно выполняться в одностороннем порядке? Действия "Грузинской мечты" абсолютно оправданы", – заявил Мамрадзе Sputnik Грузия.

Соглашение было заключено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (577)
Теги:
Грузия, Грузинская мечта, Политика

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