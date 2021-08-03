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Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья
© Sputnik / Alex Shlamov

Арчвадзе: экономическая ситуация в Грузии благонадежная

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Темы:
Экономика Грузии (2031)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210803/252497218/Archvadze-ekonomicheskaya-situatsiya-v-Gruzii-blagonadezhnaya.html

Экономическая ситуация в Грузии под контролем и есть перспектива дальнейшего экономического роста в стране, считает эксперт по вопросам экономики Иосиф Арчвадзе

Радио
Арчвадзе: экономическая ситуация в Грузии благонадежная

"Если абстрагироваться от ковид-ситуации, то мы можем сказать, что ситуация благонадежная. У бизнеса есть перспектива сохранить и приумножить тот объем оборота и выпуска, который мы наблюдаем последние месяцы… Положительные ожидания имеются и на второе полугодие, потому что не полностью использованы резервы туристической и сельскохозяйственной сфер", - заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", рост ВВП в июне составил 18,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время экономика Грузии во втором квартале выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темы:
Экономика Грузии (2031)
Теги:
Иосиф Арчвадзе, Грузия, Экономика

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