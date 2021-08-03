Арчвадзе: экономическая ситуация в Грузии благонадежная

"Если абстрагироваться от ковид-ситуации, то мы можем сказать, что ситуация благонадежная. У бизнеса есть перспектива сохранить и приумножить тот объем оборота и выпуска, который мы наблюдаем последние месяцы… Положительные ожидания имеются и на второе полугодие, потому что не полностью использованы резервы туристической и сельскохозяйственной сфер", - заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", рост ВВП в июне составил 18,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В то же время экономика Грузии во втором квартале выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.