Маисая: в преддверии выборов в Грузии начнется война компроматов

По мнению политолога Вахтанга Маисая, выборы местного самоуправления в Грузии пройдут в напряженной атмосфере

Радио Маисая: в преддверии выборов в Грузии начнется война компроматов

"Выборы пройдут в жесткой манере. Думаю, будет идти жесткая война компроматов. Я считаю, что в Грузии развернулась жесткая гражданская информационная война, которая, возможно, из медиапространства постепенно перекочует на улицы", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение, согласно которому выборы местного самоуправления в стране состоятся 2 октября. На выборах жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.