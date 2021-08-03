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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Маисая: в преддверии выборов в Грузии начнется война компроматов

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (49)
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Sputnik Грузия
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По мнению политолога Вахтанга Маисая, выборы местного самоуправления в Грузии пройдут в напряженной атмосфере

Радио
Маисая: в преддверии выборов в Грузии начнется война компроматов

"Выборы пройдут в жесткой манере. Думаю, будет идти жесткая война компроматов. Я считаю, что в Грузии развернулась жесткая гражданская информационная война, которая, возможно, из медиапространства постепенно перекочует на улицы", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение, согласно которому выборы местного самоуправления в стране состоятся 2 октября. На выборах жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (49)
Теги:
Вахтанг Маисая, Грузия, местные выборы

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