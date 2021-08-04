Геолог: регион, где планируется строительство Намахвани ГЭС, до конца не изучен

Строительство такого большого сооружения на реке Риони, как Намахвани ГЭС, несет в себе большие риски, заявила директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе

Радио Геолог: регион, где планируется строительство Намахвани ГЭС, до конца не изучен

"То, что регион, где планируется строительство Намахвани ГЭС, несет в себе много рисков и угроз с точки зрения геологических явлений, в этом сомнений нет. Тектонические процессы в этом месте просто-напросто не изучены. У нас самих нет ответов на многие вопросы. Мы сами, геологи, до конца не знаем, что там происходит. Когда инвесторы приходят в такой неизведанный регион и собираются строить такую конструкцию – это огромная ответственность", – сказала Годоладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Строительство каскада Намахвани ГЭС в Рионском ущелье в регионе Имерети вызвало протест местного населения. Протест продолжается около семи месяцев. Протестующие против строительства ГЭС требуют разорвать контракт с компанией из-за экологической угрозы Рионскому ущелью и передачи земли компании на 99 лет.