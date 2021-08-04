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Петре Мамрадзе - полилолог
© Sputnik / Alex Shlamov

Мамрадзе: в Грузии нет политического кризиса

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (583)
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Sputnik Грузия
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Говорить о политическом кризисе в Грузии нельзя, считает политолог и бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе

Радио
Мамрадзе: в Грузии нет политического кризиса

"Где политический кризис? Ведь существует парламент, правительство функционирует бесперебойно, все госучереждения в строю, они не парализованы. Неужели из-за того, что некоторые телевидения передают свою информацию и несколько сотен человек собираются у ступенек парламента, можно говорить о политическом кризисе?" – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Часть грузинских экспертов заявляют, что в стране наблюдается политический кризис. Особенно такие мнения бытуют после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вышла из соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля. Другая часть политологов и экспертов считают, что это было правильным решением, так как соглашение не выполнило свою главную функцию – остановить противостояние оппозиции и правительства и поспособствовать полноценной работе парламента. Однако, самая влиятельная оппозиционная партия «Единое национальное движение» отказалась входить в соглашение, поэтому и спустя 100 дней с момента подписания документа свое участие в этом договоре аннулировала и правящая партия.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (583)
Теги:
Петре Мамрадзе, Политика, Грузия

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