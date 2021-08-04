Мамрадзе: в Грузии нет политического кризиса

Радио Мамрадзе: в Грузии нет политического кризиса

"Где политический кризис? Ведь существует парламент, правительство функционирует бесперебойно, все госучереждения в строю, они не парализованы. Неужели из-за того, что некоторые телевидения передают свою информацию и несколько сотен человек собираются у ступенек парламента, можно говорить о политическом кризисе?" – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Часть грузинских экспертов заявляют, что в стране наблюдается политический кризис. Особенно такие мнения бытуют после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вышла из соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля. Другая часть политологов и экспертов считают, что это было правильным решением, так как соглашение не выполнило свою главную функцию – остановить противостояние оппозиции и правительства и поспособствовать полноценной работе парламента. Однако, самая влиятельная оппозиционная партия «Единое национальное движение» отказалась входить в соглашение, поэтому и спустя 100 дней с момента подписания документа свое участие в этом договоре аннулировала и правящая партия.