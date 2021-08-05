Эколог рассказала, как Грузии избежать лесных пожаров

"Население должно быть очень осторожно и моментально реагировать на появление хотя бы маленького воспламенения – только таким образом мы сможем избежать больших пожаров. У нас всегда были экстремальные температуры, но продолжительность их сейчас гораздо дольше", – сказала Чхобадзе Sputnik Грузия.
По ее словам, в этот период особенно опасно оставлять непотушенные костры и создавать нелегальные свалки мусора – именно эти места могут стать очагом возгорания.
Накануне национальное лесное агентство Грузии предупредило граждан о повышенной угрозе лесных пожаров и призывало к осторожности. Лесное агентство подчеркнуло, что объем осадков в Грузии сократился на 20-40% и лесные пожары являются следствием мировых климатических изменений.
В лесах Грузии высохла почва и травяное покрытие, что усиливает вероятность возникновения пожара и его быстрое распространение, отметили в агентстве.