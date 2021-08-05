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Нино Чхобадзе - бывший министр охраны окружающей среды, председатель организации Зеленые Грузии - друзья Земли
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Эколог рассказала, как Грузии избежать лесных пожаров

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Население Грузии и соответствующие подразделения службы ЧС должны быть внимательны, чтобы избежать такой трагедии, которую переживает соседняя Турция, считает эколог и бывший министр охраны окружающей среды Грузии Нино Чхобадзе

Радио
Эколог рассказала, как Грузии избежать лесных пожаров

"Население должно быть очень осторожно и моментально реагировать на появление хотя бы маленького воспламенения – только таким образом мы сможем избежать больших пожаров. У нас всегда были экстремальные температуры, но продолжительность их сейчас гораздо дольше", – сказала Чхобадзе Sputnik Грузия.

Юг Европы охватили сильнейшие пожары - видео
© video: Ruptly
Юг Европы охватили сильнейшие пожары - видео

По ее словам, в этот период особенно опасно оставлять непотушенные костры и создавать нелегальные свалки мусора – именно эти места могут стать очагом возгорания.

Накануне национальное лесное агентство Грузии предупредило граждан о повышенной угрозе лесных пожаров и призывало к осторожности. Лесное агентство подчеркнуло, что объем осадков в Грузии сократился на 20-40% и лесные пожары являются следствием мировых климатических изменений.

В лесах Грузии высохла почва и травяное покрытие, что усиливает вероятность возникновения пожара и его быстрое распространение, отметили в агентстве.

Теги:
Нино Чхобадзе, Грузия, Лесные пожары

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