Эколог рассказала, как Грузии избежать лесных пожаров

Население Грузии и соответствующие подразделения службы ЧС должны быть внимательны, чтобы избежать такой трагедии, которую переживает соседняя Турция, считает эколог и бывший министр охраны окружающей среды Грузии Нино Чхобадзе

Радио Эколог рассказала, как Грузии избежать лесных пожаров

"Население должно быть очень осторожно и моментально реагировать на появление хотя бы маленького воспламенения – только таким образом мы сможем избежать больших пожаров. У нас всегда были экстремальные температуры, но продолжительность их сейчас гораздо дольше", – сказала Чхобадзе Sputnik Грузия.

По ее словам, в этот период особенно опасно оставлять непотушенные костры и создавать нелегальные свалки мусора – именно эти места могут стать очагом возгорания.

Накануне национальное лесное агентство Грузии предупредило граждан о повышенной угрозе лесных пожаров и призывало к осторожности. Лесное агентство подчеркнуло, что объем осадков в Грузии сократился на 20-40% и лесные пожары являются следствием мировых климатических изменений.

В лесах Грузии высохла почва и травяное покрытие, что усиливает вероятность возникновения пожара и его быстрое распространение, отметили в агентстве.