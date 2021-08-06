Политолог оценил шансы партии Гахария на предстоящих выборах

По мнению политолога Рамаза Сакварелидзе, если в стране не состоятся досрочные парламентские выборы, то у партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария будет больше времени подготовиться, чтобы вступить в борьбу

Радио Политолог оценил шансы партии Гахария на предстоящих выборах

"Чем больше будет времени у него перед парламентскими выборами, тем для него лучше. Основным недостатком Гахария является то, что слишком мало времени прошло с того момента, как он самостоятельно вошел в политику. У него не такие крепкие структуры, как у других партий. Этот недостаток он сможет восполнить, если у него будет время", – заявил Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля, соответственно, отказалась от проведения досрочных парламентских выборов, в случае если не наберет 43% на предстоящих выборах местного самоуправления.