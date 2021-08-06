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Тея Годоладзе – директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Геолог: землетрясения для района Джавахети – это норма

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Sputnik Грузия
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Частые землетрясения на востоке Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети, не несут в себе никакой опасности для местного населения, заявила директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе

Радио
Геолог: землетрясения для района Джавахети – это норма

"Мы знаем, что Грузия в целом сейсмически активная зона, поэтому не рассматриваем такие явления как нечто из ряда вон выходящее. Особенно, когда мы имеем в виду регион Самцхе-Джавахети. Тем более, когда речь идет о Джавахетском вулканическом хребте", - сказала Годоладзе Sputnik Грузия.

На протяжении нескольких месяцев в регионе Самцхе-Джавахети, в частности близ села Самеба, каждую неделю фиксируются подземные толчки магнитудой до 4.

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