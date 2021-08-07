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Правда тела
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"Правда тела". Веганство и его последствия

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210807/252528474/Pravda-tela-Veganstvo-i-ego-posledstviya.html

Люди, переходящие на веганство, часто говорят про "легкость и ощущение энергии". Но так ли это (и причем здесь энцефалопатия)? "Волосы сыпались, вся кожа в разрывах": история о том, к чему может привести веганство с детства

За что врачи могут поругать веганов, а за что похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или "стейк три раза в день"?

Радио
"Правда тела". Веганство и его последствия

Полезно ли иногда воздерживаться от животной пищи? Чем опасны смузи и почему лучше есть клубнику, чем черешню? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:28 Насколько веганство естественно для нашего организма

05:00 Чем веганство чревато для детей

08:17 Какие эффекты могут быть для людей среднего возраста

08:30 "Вся кожа была в разрывах": история одного веганства

13:35 Когда может быть полезно веганство

17:23 Чем клубника полезнее, чем черешня

19:31 Полезны ли периоды воздержания от мяса

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Подкасты РИА (737)

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