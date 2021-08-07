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Стартапы и школьные проекты: частная космонавтика, о которой мы не знаем

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210807/252529216/Startapy-i-shkolnye-proekty-chastnaya-kosmonavtika-o-kotoroy-my-ne-znaem.html

Из-за парты – в космос: в России любой школьник может бесплатно собрать и запустить свой собственный спутник (и это не миф!)

"Попить чаю на МКС стоит $5000", на луноход можно собрать денег на краудфандинговой площадке, а Китай давно захватил бы сегмент частной космонавтики, если бы не санкции: частный космос, о котором мы не знаем.

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Стартапы и школьные проекты: частная космонавтика, о которой мы не знаем

Кто спас Брэнсона от банкротства? Почему стартапы по добыче ископаемых на астероидах не "взлетели"? Об особенностях частной космонавтики в России и мире рассказали популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров (Зеленый кот), и основатель лаборатории и генеральный директор компании "Стратонавтика" Денис Ефремов.

1:39 Российский SpaceX и спутник, который стоит как завод.

5:29 "15 лет обещать полет, ну сколько можно!? 10 лет билеты продавать и ни одного полета": кто спас Брэнсона от банкротства?

7:12 "Осталось только поставить кресла для туристов. Вот эти "немножко" изменений затянулись на 15 лет": с чего началась история Virgin Galactic?

9:10 Что такое Кубсат (CubeSat) и почему эта технология стала революцией не только в образовании, но и в бизнесе.

12:09 Космос образовательный: как школьники и студенты со всей страны бесплатно получили комплектующие для разработки собственных спутников и запустили их в космос?

26:01 Что такое "Воздушно-инженерная школа" (CanSat) и какие ракеты запускают школьники?

39:54 Космический майнинг: почему стартапы по добыче ископаемых на астероидах не "взлетели"?

46:25 "Собрать деньги на луноход с помощью краудфандинга": израильский аппарат, который построили на частные деньги и отправили на Луну.

48:49 Китайская экспансия: почему им все завидуют, и что произойдет, если с космической индустрии Китая снимут санкции?

Образовательная программа "Стратосферный спутник" организован силами Лаборатории "Стратонавтика", компании "Образование Будущего" и сообщества "Космический Рейс", в сотрудничестве с МГУ имени М. В. Ломоносова, "Малой академии наук Импульс", оператором проекта выступает Ассоциация участников технологических кружков НТИ. Проект реализован при поддержке Госкорпорации "Роскосмос".

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