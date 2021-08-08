Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они ни использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ?