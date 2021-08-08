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Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

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Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они ни использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ?

Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?

Радио
Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

Разобраться в этих вопросах помог Максим Фёдоров - вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (739)

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