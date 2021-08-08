Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате

Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста.
Как воспитать в детях ответственность и научить их навыку принятия решений? Рассказывают эволюционный психолог, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.
02:50 С какого возраста ребенок понимает, что такое ответственность?
04:55 О родительской гиперопеке
07:25 Как передать ребенку обязанности по уборке в своей комнате?
09:10 Понятие о последствиях своих действий или бездействий
10:00 Семейные правила, которые помогут привить ребенку ответственность
15:00 "С дошкольного возраста я ни разу не открывала дневник моих детей"
17:00 "Чтобы ребенок к вам сам подходил за помощью с учебой, у вас должны быть уважение и выдержка"
28:25 "Мы относимся к детям, как к объекту, а надо …"
32:00 "Дети - это не борщ, нет рецепта по воспитанию"
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