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Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате

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Подкасты РИА (740)
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Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только "из-под палки"? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением

Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста.

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Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате (копия)

Как воспитать в детях ответственность и научить их навыку принятия решений? Рассказывают эволюционный психолог, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

02:50 С какого возраста ребенок понимает, что такое ответственность?

04:55 О родительской гиперопеке

07:25 Как передать ребенку обязанности по уборке в своей комнате?

09:10 Понятие о последствиях своих действий или бездействий

10:00 Семейные правила, которые помогут привить ребенку ответственность

15:00 "С дошкольного возраста я ни разу не открывала дневник моих детей"

17:00 "Чтобы ребенок к вам сам подходил за помощью с учебой, у вас должны быть уважение и выдержка"

28:25 "Мы относимся к детям, как к объекту, а надо …"

32:00 "Дети - это не борщ, нет рецепта по воспитанию"

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Подкасты РИА (740)

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