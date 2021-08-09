Экономист: Нацбанк Грузии заслуживает критики

Радио Экономист: Нацбанк Грузии заслуживает критики

"Мы всегда критиковали финансово-кредитную политику Нацбанка, потому что она не служит возрождению экономики… Нацбанк, кажется, собирается еще увеличить ставку рефинансирования. Это значит, что для около 40 тысяч должников подорожают банковские кредиты… Мы в регионе на втором месте после Турции со ставкой рефинансирования и на втором месте с показателями инфляции. Поэтому Нацбанк заслуживает критику", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии ранее принял решение увеличить ставку рефинансирования с 9,5 до 10%.

По данным Нацбанка, уровень инфляции в июле составил 11,9% при целевом показателе 3%. Регулятор связывает увеличение уровня инфляции с растущими мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки на импортированные продукты. Кроме того, причиной роста цен регулятор считает и увеличение внутреннего спроса.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.