Политолог: шансов на проведение досрочных парламентских выборов в Грузии мало

Радио Политолог: шансов на проведение досрочных парламентских выборов в Грузии мало

"На сегодняшний день шансов на то, что в будущем году состоятся внеочередные парламентские выборы, очень мало, потому что мы видим, что в рядах оппозиции есть большое противостояние. Некоторые представители оппозиции покинули парламент, абсолютное большинство не собирается этого делать и ждет результатов выборов в органы местного самоуправления… Шансов на сегодняшний день очень мало, но дождемся результатов выборов в органы местной власти, и насколько протест оппозиции после этих выборов будет серьезным", – сказал Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Тема досрочных парламентских выборов в Грузии обсуждается с ноября 2020 года, когда оппозиция начала акции протеста из-за фальсификации парламентских выборов, что привело страну к политическому кризису.

В апреле правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подписала соглашение с оппозицией, согласно которому выборы должны были быть назначены в том случае, если власть не получит поддержки более 43% избирателей на местных выборах. Однако в конце июля, прямо перед началом предвыборной гонки, "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения.