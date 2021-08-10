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Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог: повышение зарплаты чиновникам в Грузии не связано с предстоящими выборами

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Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал планы правительства повысить зарплату госслужащим

Радио
Политолог: повышение зарплаты чиновникам в Грузии не связано с предстоящими выборами

"Все чиновники, которые получают зарплату от правительства, всегда проголосуют за правительство, и это нормально и банально. Эти люди как административный ресурс активно используются правительством. Они и за ту зарплату, которую уже получают, безусловно, проголосовали бы за правительство", - сказал Сихарулидзе Sputnik Грузия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства пообещал, что госслужащим поднимут зарплаты с 1 января, а также удвоятся с этого времени и зарплаты мэров

Оппозиция считает обещание повышения зарплат чиновникам ходом правящей партии "Грузинская мечта" для мобилизации избирателей к выборам в органы местной власти 2 октября, в правительстве уверяют, что с выборами решение не связано.

Теги:
Арчил Сихарулидзе, Грузия

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