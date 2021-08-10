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Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov SPUTNIK

Сургуладзе: штрафы за нарушение ковид-ограничений в Грузии нельзя было прощать

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (698)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210810/252553029/Surguladze-shtrafy-za-narushenie-kovid-ogranicheniy-v-Gruzii-nelzya-bylo-proschat.html

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе прокомментировал ухудшение эпидситуации в стране

Радио
Сургуладзе: штрафы за нарушение ковид-ограничений в Грузии нельзя было прощать

"Ситуация реально критичная. Мы предупреждали, что такое наступит, и никто нас не слушал. Ничего не делалось для того, чтобы не наступил сегодняшний день. А завтра будет еще хуже. Говорят о дополнительных ограничениях, но ничего делать не нужно. Они и так существуют, и их надо соблюдать очень четко, всем без исключений. А то, что творится в Тбилиси, в Аджарии – полный беспредел. Никто не соблюдает масочный режим. Нужно строго наказывать за нарушение ковид-ограничений… А они что сделали? Амнистировали штрафы. Понимаю, что они были большими, но их можно было уменьшить, но ни в коем случае не упразднять", – сказал Сугуладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 697 новых инфицированных. Скончались 54 человека.

С начала пандемии в стране выявлено более 455 тысяч случаев заражения, более 406 тысяч выздоровели, скончались 6182.

К этому времени прививки сделали 664 997 человек, в том числе 204 234 привились двумя дозами.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (698)
Теги:
Вато Сургуладзе, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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