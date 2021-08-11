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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог рассказал, когда начнется предвыборная кампания грузинской оппозиции

Радио
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (72)
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Политолог Ника Читадзе объяснил, почему оппозиционные партии пока не активизируют свою предвыборную кампанию

Радио
Политолог рассказал, когда начнется предвыборная кампания грузинской оппозиции

"То, что оппозиция пока еще не активизировала свою предвыборную кампанию, связано с двумя факторами. Первое – ухудшение эпидемиологической ситуации, второе – август считается мертвым сезоном, поэтому оппозиция, несмотря на коронавирус, активизируется к началу сентября", - заявил Читадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.

На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.

Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (72)
Теги:
Ника Читадзе, местные выборы, Грузия

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