Политолог рассказал, когда начнется предвыборная кампания грузинской оппозиции

"То, что оппозиция пока еще не активизировала свою предвыборную кампанию, связано с двумя факторами. Первое – ухудшение эпидемиологической ситуации, второе – август считается мертвым сезоном, поэтому оппозиция, несмотря на коронавирус, активизируется к началу сентября", - заявил Читадзе в эфире радио Sputnik Грузия.
Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.
На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.
Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.