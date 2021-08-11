Политолог рассказал, когда начнется предвыборная кампания грузинской оппозиции

Политолог Ника Читадзе объяснил, почему оппозиционные партии пока не активизируют свою предвыборную кампанию

Радио Политолог рассказал, когда начнется предвыборная кампания грузинской оппозиции

"То, что оппозиция пока еще не активизировала свою предвыборную кампанию, связано с двумя факторами. Первое – ухудшение эпидемиологической ситуации, второе – август считается мертвым сезоном, поэтому оппозиция, несмотря на коронавирус, активизируется к началу сентября", - заявил Читадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.

На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.

Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.