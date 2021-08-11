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Тея Годоладзе – директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Годоладзе: сход оползня в Тбилиси невозможно остановить

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Темы:
Оползень в Тбилиси (27)
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Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе прокомментировала одну из самых актуальных тем текущего года – огромный оползень на склоне Вашлиджвари в Тбилиси

Радио
Годоладзе: сход оползня в Тбилиси невозможно остановить

Движение на улице Мачавариани перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона может сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.

Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено.

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
Зона оползня в Тбилиси: укрепительные работы в завершающей стадии

"Оползень остановить невозможно. Это необратимый процесс, оползень никуда не делся. Этот холм в течение веков был склонен к возникновению оползневых масс, его нельзя было трогать. Это преступление, которое никак не оправдано. Соответственно, там начались такие процессы, которые не сможет остановить ни мэр Тбилиси, ни важные геологические структуры, компании. Это будет растущий в динамике процесс, который неизвестно когда и к какому результату приведет", - заявила Годоладзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам эксперта, всему виной – хаотичное строительство многоэтажных корпусов, что абсолютно неприемлемо во всем Тбилиси с точки зрения безопасности. Ведь местность, где расположен город, является сейсмически активной, соответственно, такие застройки рано или поздно могут привести к катастрофе.

Темы:
Оползень в Тбилиси (27)
Теги:
Оползень

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