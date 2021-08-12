Эксперт рассказал, почему в Азербайджане увеличился импорт автомобилей из Грузии

Эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров отметил, что автомобили, ввезенные в Азербайджан с грузинского рынка, в основном старые

Радио Эксперт рассказал, почему в Азербайджане увеличился импорт автомобилей из Грузии

"Такое резкое увеличение импорта произошло из-за пандемии. Запреты прошлого года усложнили импортные операции. Сейчас в экономике есть некоторая подвижность, манат стабилен. Благодаря этому у людей увеличился спрос на автомобили. Однако, несмотря на столь высокий рост, он не достиг уровня предыдущих лет", – сказал Джафаров в эфире радио Sputnik Азербайджан.

По его словам, автомобили, ввезенные в Азербайджан с грузинского рынка, в основном старые, и было бы хорошо, если бы азербайджанцы предпочли новые автомобили. Для этого же следует снизить тарифы на ввозимые в страну автомобили и упростить условия автокредитования, чтобы граждане могли купить новую машину, отметил он.