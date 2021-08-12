Политолог о шансах кандидатов на пост мэра Тбилиси

"В Тбилиси, безусловно, победит Каха Каладзе. Сомневаться в том, что Ника Мелия сможет как-то ему противостоять, наивно. Во всех остальных городах ни одна партия отдельно не сможет победить "Грузинскую мечту", – заявил Сихарулидзе Sputnik Грузия.
Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.
На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.
Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.