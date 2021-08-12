22:56 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск
Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог о шансах кандидатов на пост мэра Тбилиси

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (75)
51 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252233120.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210812/252568918/Politolog-o-shansakh-kandidatov-na-post-mera-Tbilisi.html

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что оппозиционные партии по отдельности не смогут достойно противостоять правящей партии "Грузинская мечта"

Радио
Политолог о шансах кандидатов на пост мэра Тбилиси

"В Тбилиси, безусловно, победит Каха Каладзе. Сомневаться в том, что Ника Мелия сможет как-то ему противостоять, наивно. Во всех остальных городах ни одна партия отдельно не сможет победить "Грузинскую мечту", – заявил Сихарулидзе Sputnik Грузия.

Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.

На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.

Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (75)
Теги:
Арчил Сихарулидзе

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Паводковые воды в городе Бозкурт в провинции Кастамону в Турции
Испытание на прочность: после лесных пожаров в Турцию пришло разрушительное наводнение
Дидгороба - Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы
Дидгороба - Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться