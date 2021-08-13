Политолог: грузинской оппозиции следовало быть сплоченной

"Тот факт, что оппозиция не может объединиться, отрицательно скажется на итогах выборов в ее пользу. Думаю, что оппозиции требовалось согласование насчет общих кандидатов… Многие оппозиционеры все же ставят узкопартийные интересы выше интересов государства и самого оппозиционного спектра", – сказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.
Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.
На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.
Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.