Политолог: грузинской оппозиции следовало быть сплоченной

Политолог Ника Читадзе считает, что оппозиционным партиям в одиночку будет сложно одержать победу на предстоящих выборах в органы местной власти

Радио Политолог: грузинской оппозиции следовало быть сплоченной

"Тот факт, что оппозиция не может объединиться, отрицательно скажется на итогах выборов в ее пользу. Думаю, что оппозиции требовалось согласование насчет общих кандидатов… Многие оппозиционеры все же ставят узкопартийные интересы выше интересов государства и самого оппозиционного спектра", – сказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.

На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.

Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.