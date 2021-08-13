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Политолог Ника Читадзе
photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог: грузинской оппозиции следовало быть сплоченной

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (78)
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Sputnik Грузия
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Политолог Ника Читадзе считает, что оппозиционным партиям в одиночку будет сложно одержать победу на предстоящих выборах в органы местной власти

Радио
Политолог: грузинской оппозиции следовало быть сплоченной

"Тот факт, что оппозиция не может объединиться, отрицательно скажется на итогах выборов в ее пользу. Думаю, что оппозиции требовалось согласование насчет общих кандидатов… Многие оппозиционеры все же ставят узкопартийные интересы выше интересов государства и самого оппозиционного спектра", – сказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.

На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.

Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (78)
Теги:
Ника Читадзе, местные выборы

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