Сургуладзе: вакцинация в Грузии дает результаты

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе считает, что для улучшения эпидемиологической ситуации в Грузии нужно решить четыре проблемы, одна из которых – усиление процесса вакцинации против COVID-19

Радио Сургуладзе: вакцинация дает свой результат

"Надо усилить процесс вакцинации. Надо ходить от двери к двери и всех призывать сделать прививку. Телевизионной рекламы недостаточно. Вакцинация дает свой результат. Мы привыкли, что смертность от коронавируса в Грузии высокая, и это самая большая ошибка. Все, кто скончались, ни один из них не был вакцинирован дважды", – сказал Сургуладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 741 353 человека, из которых 225 053 прошли полный курс вакцинации.