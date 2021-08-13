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Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Сургуладзе: вакцинация в Грузии дает результаты

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (734)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210813/252576017/Surguladze-vaktsinatsiya-v-Gruzii-daet-rezultaty.html

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе считает, что для улучшения эпидемиологической ситуации в Грузии нужно решить четыре проблемы, одна из которых – усиление процесса вакцинации против COVID-19

Радио
Сургуладзе: вакцинация дает свой результат

"Надо усилить процесс вакцинации. Надо ходить от двери к двери и всех призывать сделать прививку. Телевизионной рекламы недостаточно. Вакцинация дает свой результат. Мы привыкли, что смертность от коронавируса в Грузии высокая, и это самая большая ошибка. Все, кто скончались, ни один из них не был вакцинирован дважды", – сказал Сургуладзе в беседе со Sputnik Грузия.  

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 741 353 человека, из которых 225 053 прошли полный курс вакцинации.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (734)
Теги:
Вато Сургуладзе, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

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