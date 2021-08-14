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Правда тела
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"Правда тела". Лечебная физкультура, которую все недооценивают (а зря!)

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К лечебной физкультуре многие относятся как к "занятию для бабушек", хотя спортсмены, занимаясь ЛФК при реабилитации, порой выкладываются больше, чем на тренировках

Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры, как она помогает при "офисной болезни" – остеохондрозе, и как начать ею заниматься (и зачем)?

Радио
"Правда тела". Лечебная физкультура, которую все недооценивают (а зря!)

Почему люди пьют "лечебные чаи", но почему-то стесняются лечебной физкультуры? Можно ли заниматься самостоятельно, и как попасть на ЛФК через поликлинику? Скандинавская ходьба и приседания – это лечебная физкультура или нет? Обсуждаем с врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине Алиной Рожковой.

03:30 Что такое лечебная физкультура и что она дает

05:00 Как лечебная физкультура помогает при остеохондрозе

06:40 Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры

09:15 Как попасть на курс ЛФК через поликлинику

16:15 Что такое адаптивная физкультура

17:00 Полезна ли производственная гимнастика и что она дает

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Подкасты РИА (741)

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