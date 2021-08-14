Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач

Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор, наоборот, помочь?
О том, как мозг ищет решения сложных задач, и почему "мозговые штурмы" используют неправильно, рассказал Сергей Юрьевич Коровкин – доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.
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