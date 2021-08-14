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Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач

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Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач?

Почему опыт и знания могут мешать решить сверхсложную задачу, а юмор, наоборот, помочь?

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Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач

О том, как мозг ищет решения сложных задач, и почему "мозговые штурмы" используют неправильно, рассказал Сергей Юрьевич Коровкин – доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.

Если вас заинтересовала тема выпуска, вы можете узнать о современных теориях, методах исследования и механизмах работы мозга, пройдя бесплатный курс "Психология инсайта" от ЯрГУ.

1:45 Менделеев и таблица, явившаяся во сне, Ньютон и яблоко, Архимед и "Эврика": насколько правдивы эти легенды?

6:44 Почему опыт и экспертные знания в какой-то области могут мешать решить сложную задачу?

12:27 "Менделееву повезло – у него почти не было критиков". Конформизм, внутренняя цензура и цена ошибки: что мешает нам найти решение сложной задачи?

21:25 "Есть теория о связи между творчеством и биполярным расстройством". Как юмор может помочь справиться с задачей, которая кажется неразрешимой.

30:29 "У музыканта повредилось правое полушарие и он не смог играть на инструменте": насколько правдиво мнение, что полушария человеческого мозга отвечают за разные задачи?

34:33 "Псевдонаука, неприменимая в жизни": заблуждения и мифы о творческом решении задач. Почему почти все неправильно применяют "мозговой штурм"?

45:16 Легкое состояние опьянения, грибы и пение в душе: спорные выводы, к которым приходят ученые, пытаясь найти способы повысить эффективность в решении задач.

50:17 "Хочу ставить опыты над людьми": на кого учиться, чтобы изучать работу человеческого мозга?

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