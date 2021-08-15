Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?

Если ваш ребенок боится сложных задач или не признает свои ошибки – возможно, у него проблемы с самооценкой. Но что такое здоровая самооценка? Как она формируется? Как правильно хвалить и ругать ребенка, чтобы ему не навредить?

И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение?

Радио Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?

Как вырастить детей со здоровой самооценкой - рассказывают психолог Александр Колмановский и клинический детский, семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес.

04:45 Что такое самооценка?

06:50 "Похвала, как и осуждение одинаково травматичны"

11:00 Правда ли что девочек и мальчиков нужно хвалить по-разному?

17:10 Неуверенность - это не страх неудачи, это страх на реакцию от неудачи

18:30 Что НЕ надо делать, чтобы воспитать ребенка со здоровой самооценкой?

22:30 А что надо?

26:50 "Когда не сразу понятно поведение человека, ищи чего он боится"

29:10 Можно ли изменить самооценку ребенка в подростковом возрасте?

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