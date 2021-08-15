Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?

И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение?
Как вырастить детей со здоровой самооценкой - рассказывают психолог Александр Колмановский и клинический детский, семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес.
04:45 Что такое самооценка?
06:50 "Похвала, как и осуждение одинаково травматичны"
11:00 Правда ли что девочек и мальчиков нужно хвалить по-разному?
17:10 Неуверенность - это не страх неудачи, это страх на реакцию от неудачи
18:30 Что НЕ надо делать, чтобы воспитать ребенка со здоровой самооценкой?
22:30 А что надо?
26:50 "Когда не сразу понятно поведение человека, ищи чего он боится"
29:10 Можно ли изменить самооценку ребенка в подростковом возрасте?
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