Чхаидзе: ограничения на транспорт могут снизить темпы вакцинации в Грузии

По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг было принято решение, что общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября. Несмотря на это, власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса.
"Часть людей, которые вакцинировались, пользовались общественным транспортом, и как альтернативный вариант опубликован график работу автобусов, которые будут доставлять всех желающих в Центры вакцинации бесплатно… Если это будет осуществляться по графику, будет хорошо. А если нет, это снизит число вакцинированных", - сказал Чхаидзе в эфире радио Sputnik Грузия.
Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 806 698 человек, из которых 238 871 прошел полный курс вакцинации.
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