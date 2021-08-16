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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of AlpenPharma Caucasus / FB

Чхаидзе: ограничения на транспорт могут снизить темпы вакцинации в Грузии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (756)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210816/252597908/Chkhaidze-ogranicheniya-na-transport-mogut-snizit-tempy-vaktsinatsii-v-Gruzii.html

Медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе считает ограничение работы общественного транспорта в Грузии вынужденной мерой в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

Радио
Чхаидзе: ограничения на транспорт могут снизить темпы вакцинации в Грузии

По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг было принято решение, что общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября. Несмотря на это, власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса.

"Часть людей, которые вакцинировались, пользовались общественным транспортом, и как альтернативный вариант опубликован график работу автобусов, которые будут доставлять всех желающих в Центры вакцинации бесплатно… Если это будет осуществляться по графику, будет хорошо. А если нет, это снизит число вакцинированных", - сказал Чхаидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 806 698 человек, из которых 238 871 прошел полный курс вакцинации.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (756)
Теги:
Грузия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019

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