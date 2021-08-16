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Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

"Населению не до этого": политолог о предстоящих выборах в Грузии

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (83)
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Политолог Петре Мамрадзе считает, что у населения Грузии нет ожиданий, что предстоящие выборы в органы местной власти поменяют их жизнь к лучшему

Радио
"Населению не до этого": политолог о предстоящих выборах в Грузии

Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.

"Для населения эти выборы не актуальны. Конечно, силен и фактор пандемии, но есть и другие факторы, прямо или косвенно связанные – это социально-экономическое положение. Для населения актуальны вопросы безработицы. И нет ожидания, что после полученного результата станет лучше", - заявил Мамрадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Партии должны успеть познакомить население с программами и представить своих кандидатов. Однако в отличие от предыдущих выборов, на этот раз оппозиция серьезно медлит с принятием решения и представлением кандидатов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже полностью завершила предвыборные встречи в регионе Квемо Картли и теперь штурмует регион Кахети.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (83)
Теги:
Грузия, Местные выборы, Петре Мамрадзе

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