Сихарулидзе: к предвыборным опросам нет доверия

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что исследования общественного мнения, проведенные разными организациями до выборов, часто не совпадают с реальностью

Радио Сихарулидзе: к предвыборным опросам нет доверия

"Все опросы в Грузии преследуют цель не узнать правду, а выстроить политическую стратегию по подавлению настроений. Поэтому я считаю, что лучший рейтинг – это выборы. Я уверен, что все прекрасно это знают и никто серьезно не смотрит на эти рейтинги", – сказал Сихарулидзе беседе со Sputnik Грузия.

С приближением выборов разные организации проводят опросы общественного мнения населения Грузии и выкладывают рейтинги политических партий. Согласно результатам опросов, в рейтингах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", за ней следует – бывшая правящая сила "Единое национальное движение".

Однако в партиях к опросам даже международных организаций не доверяют и утверждают, что самый главный опрос – это выборы, которые состоятся 2 октября.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло. В них принимают участие 50 партий.