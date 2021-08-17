21:49 17 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6730
  • 100 RUB4.2470
  • USD3.1175
Поиск
Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая
photo: 59 tsami / FB

"Закончим год позитивно" – Цомая о росте экономики Грузии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (2057)
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/08/250833435.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210817/252608916/Zakonchim-god-pozitivno--Tsomaya-o-roste-ekonomiki-Gruzii.html

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая прокомментировал рост экономики Грузии с начала текущего года

Радио
"Закончим год позитивно" – Цомая о росте экономики Грузии

"Закончим год позитивным результатом – это точно. Будет он двузначным или нет, зависит от качества коронавирусных регуляций и числа заболевших. То, что экономика растет по сравнению с 2020 годом, не удивительно. Экономика растет в регионах и выходит из трудного положения во всем мире. И за счет этого растет экспорт в Грузии", – сказал Цомая в интервью Sputnik Грузия.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с апреля в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Кроме того, показатель экспорта, зафиксированный в июле, на 20,6% превысил данные, зафиксированные до пандемии, в июле 2019 года.

Темы:
Экономика Грузии (2057)
Теги:
Акакий Цомая, Экономика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
На месте оползня, вызванного сильным дождем, в городе Канзаки, префектура Сага, Япония
Сильные дожди в Японии: сход оползня и наводнения - фото
Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье - видео очевидца
Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье - видео очевидца
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться