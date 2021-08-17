"Закончим год позитивно" – Цомая о росте экономики Грузии

Радио "Закончим год позитивно" – Цомая о росте экономики Грузии

"Закончим год позитивным результатом – это точно. Будет он двузначным или нет, зависит от качества коронавирусных регуляций и числа заболевших. То, что экономика растет по сравнению с 2020 годом, не удивительно. Экономика растет в регионах и выходит из трудного положения во всем мире. И за счет этого растет экспорт в Грузии", – сказал Цомая в интервью Sputnik Грузия.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с апреля в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Кроме того, показатель экспорта, зафиксированный в июле, на 20,6% превысил данные, зафиксированные до пандемии, в июле 2019 года.