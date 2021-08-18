Когда сократится число инфицированных COVID-19 в Грузии – мнение иммунолога

Радио Когда сократится число инфицированных COVID-19 в Грузии – мнение иммунолога

"У нас пик заболеваемости достиг 17 августа, когда было зафиксировано 6 208 случаев инфицирования. Это самый высокий показатель в течении всей пандемии в Грузии. Введение этих ограничений должно дать результат примерно через две недели. Эта неделя будет тоже тяжелой, и ожидаем, что со следующей число инфицированных начнет уменьшаться", – сказал Чхаидзе в интервью Sputnik Грузия.

Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.

В Грузии за последние сутки выявили 5 914 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 496 тысяч случаев инфицирования, более 432 тысяч выздоровели, 6 532 скончались.