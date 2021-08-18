Аналитик: Гахария не спешит выдвигать кандидатов, потому что их у него нет

Радио Аналитик: Гахария не спешит выдвигать кандидатов, потому что их у него нет

"Гахария только формирует партию, и я не исключаю, что у него пока не подобраны кандидаты. Он в довольно тяжелом положении. Это может навредить ему. Было бы лучше, если бы у него были подобраны и названы кандидаты, чтобы они приступили к работе. В отличие от правящей партии, у Гахария будет много организационных проблем. И решить эти проблемы так просто не удастся, как он, наверное, думает. Поэтому я думаю, что он запаздывает с названием кандидатов, но если он их не подобрал, что поделать. Партия новая, и у нее много проблем", – заявил Дзабирадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

В Грузии в полном разгаре идет предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти 2 октября. Однако на сегодняшний день правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" является единственной политической силой, назвавшей своих кандидатов в мэры. У партии Гахария пока только один кандидат - в Озургети.

Партия "Для Грузии" одного из самых популярных премьер-министров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", ушедшего в оппозицию, Георгия Гахария появилась в июне. Партия сразу завоевала симпатии населения и теперь по итогам большинства опросов занимает третье место в рейтинге.