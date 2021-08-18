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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Аналитик: Гахария не спешит выдвигать кандидатов, потому что их у него нет

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (89)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210818/252616654/Analitik-Gakhariya-ne-speshit-vydvigat-kandidatov-potomu-chto-ikh-u-nego-net.html

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что у новоиспеченной партии "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария много проблем

Радио
Аналитик: Гахария не спешит выдвигать кандидатов, потому что их у него нет

"Гахария только формирует партию, и я не исключаю, что у него пока не подобраны кандидаты. Он в довольно тяжелом положении. Это может навредить ему. Было бы лучше, если бы у него были подобраны и названы кандидаты, чтобы они приступили к работе. В отличие от правящей партии, у Гахария будет много организационных проблем. И решить эти проблемы так просто не удастся, как он, наверное, думает. Поэтому я думаю, что он запаздывает с названием кандидатов, но если он их не подобрал, что поделать. Партия новая, и у нее много проблем", – заявил Дзабирадзе в эфире радио Sputnik Грузия.  

В Грузии в полном разгаре идет предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти 2 октября. Однако на сегодняшний день правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" является единственной политической силой, назвавшей своих кандидатов в мэры. У партии Гахария пока только один кандидат - в Озургети.

Партия "Для Грузии" одного из самых популярных премьер-министров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", ушедшего в оппозицию, Георгия Гахария появилась в июне. Партия сразу завоевала симпатии населения и теперь по итогам большинства опросов занимает третье место в рейтинге.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (89)
Теги:
Георгий Гахария, местные выборы

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