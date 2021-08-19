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Политолог Арчил Сихарулидзе
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Политолог: путь Украины к обретению независимости неприемлем для Грузии

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Темы:
Украина: 30 лет независимости (7)
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Политолог Арчил Сихарулидзе в преддверии 30-летия независимости Украины поделился размышлениями о том, насколько эта "независимость" оказалась успешной для украинцев

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Политолог: путь Украины к обретению независимости неприемлем для Грузии

В Украине 24 августа отмечается государственный праздник — День независимости Украины. Эта дата приурочена к принятию 24 августа 1991 года Верховной Радой Украинской ССР Акта провозглашения независимости Украины.

"Если мы имеем в виду Украину как страну, которая выделяется стабильностью, имеет свою экономику и так далее, то это, безусловно, является одним из самых плохих примеров во всей Европе. И, безусловно, Украина не является хорошим примером для Грузии, потому что она допустила очень серьезные ошибки в Крыму, на Донбассе, Луганске. На самом деле, украинские элиты были очень заняты разграблением своего государства и не успели выстроить, я не говорю, реальные институты, а даже связать государство. Нам в этом смысле надо поблагодарить Михаила Саакашвили отчасти потому, что, придя к власти, он хоть и стал классическим авторитаром, но все-таки принял те реформы, которые сумели укрепить и усилить Грузию. Именно поэтому его забрали к себе и до сих пор надеются, хотя непонятно почему, что он сумеет как-то воссоединить что ли Украину. Это вряд ли", - заявил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Города мира. Киев
© Sputnik / STRINGER
Политолог: национализм – авангард украинской политики

Как отметил политолог, если говорить о становлении национальной самобытности украинцев после обретения независимости страны – это "плюс", а вот политическая и экономическая составляющие этой "независимости" явно пошли не по тому пути.

Первоначально днём провозглашения независимости страны было объявлено 16 июля. Выбор даты объяснялся тем, что в этот день в 1990 году Верховной Радой (Верховным советом) УССР была принята Декларация о государственном суверенитете Украины.

Темы:
Украина: 30 лет независимости (7)
Теги:
Арчил Сихарулидзе, Украина, День независимости

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