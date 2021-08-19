Нахлынут ли в Грузию беженцы из Афганистана – мнение аналитика

Эксперт по проблемам Кавказа, аналитик Мамука Арешидзе не исключает, что часть беженцев из Афганистана попадут на территорию Грузии

Радио Нахлынут ли в Грузию беженцы из Афганистана – мнение аналитика

"Массового наплыва беженцев не предполагаю. Но думаю, что определенная часть жителей этой страны попадет на территорию Южного Кавказа, в том числе Грузии. Мы видим, что многие страны пытаются вывезти оттуда людей, в том числе такая далекая от Афганистана страна, как Япония. Там порядка 200 тысяч человек надо вывезти каким-то образом, и думаю, что определенная часть попадет на территорию Грузии в том числе", - заявил Арешидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Экспертное мнение о том, как события в Афганистане отразятся на Грузии, можно послушать в нашем подкасте.

Как заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, Грузия не собирается принимать беженцев из Афганистана и даже не обсуждает этот вопрос.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Госдепартамент США распространил заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран