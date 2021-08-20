19:16 20 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6623
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1323
Поиск
Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая
photo: courtesy of Akaki Tsomaia

Экономист: ужесточать монетарную политику в Грузии надо было раньше

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (2060)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/08/250833396.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210820/252634318/Ekonomist-uzhestochat-monetarnuyu-politiku-v-Gruzii-nado-bylo-ranshe.html

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает решение Национального банка Грузии повысить ставку рефинансирования правильным

Радио
Экономист: ужесточать монетарную политику в Грузии надо было раньше

"Думаю, что решение ужесточать монетарную политику было принято Нацбанком поздно. Надо было раньше предугадать, что намечается инфляция в Грузии. И ожидание инфляции поднимается, так как государственный сектор активно финансирует экономику, надо было это предвидеть… Решение правильное, но запоздалое", – заявил Цомая в беседе со Sputnik Грузия.

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии ранее принял решение увеличить ставку рефинансирования с 9,5 до 10%.

По данным Нацбанка, уровень инфляции в июле составил 11,9% при целевом показателе 3%. Регулятор связывает увеличение уровня инфляции с растущими мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки на импортированные продукты. Кроме того, причиной роста цен регулятор считает и увеличение внутреннего спроса.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти

Темы:
Экономика Грузии (2060)
Теги:
Акакий Цомая, Экономика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Дайвер в музее подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе, Кипр
У побережья Кипра появился мистический "подводный лес" - фото
Кадры эвакуации в Афганистане. Французы вывозят людей из Кабула
Кадры эвакуации в Афганистане. Французы вывозят людей из Кабула - видео
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться