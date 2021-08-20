Экономист: ужесточать монетарную политику в Грузии надо было раньше

Радио Экономист: ужесточать монетарную политику в Грузии надо было раньше

"Думаю, что решение ужесточать монетарную политику было принято Нацбанком поздно. Надо было раньше предугадать, что намечается инфляция в Грузии. И ожидание инфляции поднимается, так как государственный сектор активно финансирует экономику, надо было это предвидеть… Решение правильное, но запоздалое", – заявил Цомая в беседе со Sputnik Грузия.

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии ранее принял решение увеличить ставку рефинансирования с 9,5 до 10%.

По данным Нацбанка, уровень инфляции в июле составил 11,9% при целевом показателе 3%. Регулятор связывает увеличение уровня инфляции с растущими мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки на импортированные продукты. Кроме того, причиной роста цен регулятор считает и увеличение внутреннего спроса.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти