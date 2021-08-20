Мамрадзе рассказал, как расположить к себе избирателя

Политолог Петре Мамрадзе считает, что среди грузинской оппозиции нет конструктивной силы, которая действовала бы в интересах народа и государства

Радио Мамрадзе рассказал, как расположить к себе избирателя

"Я не вижу ни одной конструктивной силы среди оппозиции. Никого не вижу, кто бы шел на выборы с тем, чтобы помочь стране и населению, а вижу тех, кто хочет продолжить свое обогащение или упиваться властью. Чтобы расположить к себе избирателя, участники выборов должны говорить с населением о насущных проблемах и предложить пути их решения. Думаю, они на это не способны. А способны лишь проводить акции с хулиганским наклоном", – заявил Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.