"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы

Кому врачи откажут в такой операции (и почему важно, какой у вас вес и психологический настрой)? И почему после резекции желудка - выше риск стать алкоголиком?
Как попасть на операцию по уменьшению желудка (и возможно ли сделать ее бесплатно)? Сколько потом можно будет есть? И почему кому-то такая операция подойдет, а кто-то - рискует снова вернуться в прежние объемы? Объясняет бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист внебюджетного многопрофильного отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Александр Мелентьев.
01:45 Что такое бариатрическая хирургия
06:35 Насколько это серьезное вмешательство в организм
08:23 “Только 20 процентов людей с ожирением осознают, что больны”
10:52 Как попасть на операцию по резекции желудка
13:58 Может ли уменьшенный желудок растягиваться снова
14:55 “Человеку психику нужно полностью менять”
17:00 Сколько длится заживление и восстановление после операции
26:00 Можно ли пить алкоголь, если уменьшил желудок
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