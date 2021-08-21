18:16 21 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6514
  • 100 RUB4.1944
  • USD3.1257
Поиск
Правда тела
© photo: Sputnik

"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (745)
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1d/251870277.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210821/252638932/Pravda-tela-Khirurgicheski-umenshit-zheludok-riski-i-plyusy.html

Операция по уменьшению желудка, на первый взгляд, кажется легким способом похудеть. Но как это происходит, и какие есть плюсы и риски? Может ли уменьшенный желудок снова растянуться?

Кому врачи откажут в такой операции (и почему важно, какой у вас вес и психологический настрой)? И почему после резекции желудка - выше риск стать алкоголиком?

Радио
"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы

Как попасть на операцию по уменьшению желудка (и возможно ли сделать ее бесплатно)? Сколько потом можно будет есть? И почему кому-то такая операция подойдет, а кто-то - рискует снова вернуться в прежние объемы? Объясняет бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист внебюджетного многопрофильного отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Александр Мелентьев.

01:45 Что такое бариатрическая хирургия

06:35 Насколько это серьезное вмешательство в организм

08:23 “Только 20 процентов людей с ожирением осознают, что больны”

10:52 Как попасть на операцию по резекции желудка

13:58 Может ли уменьшенный желудок растягиваться снова

14:55 “Человеку психику нужно полностью менять”

17:00 Сколько длится заживление и восстановление после операции

26:00 Можно ли пить алкоголь, если уменьшил желудок

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (745)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Дайвер в музее подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе, Кипр
У побережья Кипра появился мистический "подводный лес" - фото
Удивительная коллекция фигурок в тбилисской галерее - видео
Удивительная коллекция фигурок в тбилисской галерее - видео
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться