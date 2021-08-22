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Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?

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Подкасты РИА (748)
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"Суббота – детский день, делаем завтрак с сырниками", "31-го января мы не готовим, а идем на каток", "каждое 14-е число месяца отмечаем День нашей семьи". По словам экспертов, в семьях с традициями дети растут более спокойными и уверенными в завтрашнем дне

Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?

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Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?

Почему важно иметь семейные традиции и знать своих предков? Говорим с психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и историком, автором книг, куратором генеалогических проектов Павлом Пименовым.

01:30 Какую пользу несут семейные традиции?

02:35 Традиции заложены в нас эволюцией

06:50 Почему важно знать своих предков

11:45 Какими были семейные традиции до революции

15:50 Как создать свои традиции?

19:50 С какого возраста ребенка нужно включать в семейный совет?

20:25 Как рассказать детям о семейной истории?

30:15 Жесткие традиции – "обязаловка" вместо праздника

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Подкасты РИА (748)

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