Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?

Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?
Почему важно иметь семейные традиции и знать своих предков? Говорим с психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и историком, автором книг, куратором генеалогических проектов Павлом Пименовым.
01:30 Какую пользу несут семейные традиции?
02:35 Традиции заложены в нас эволюцией
06:50 Почему важно знать своих предков
11:45 Какими были семейные традиции до революции
15:50 Как создать свои традиции?
19:50 С какого возраста ребенка нужно включать в семейный совет?
20:25 Как рассказать детям о семейной истории?
30:15 Жесткие традиции – "обязаловка" вместо праздника
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