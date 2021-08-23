Рцхиладзе: быть в одной лодке с Украиной не в интересах Грузии

Радио Рцхиладзе: быть в одной лодке с Украиной не в интересах Грузии

"Как показала практика, этот путь был неприемлем прежде всего для Украины. Меня не очень притягивает этот путь, политическая ориентация Украины и искусственное остервенение против России. Это очень ущербно для самой Украины, и если кто-то, в том числе Грузия, будет копировать этот путь, это будет саморазрушением", – заявил Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам политолога, Украина имела все шансы стать влиятельным государством, но "после Оранжевой революции, особенно к моменту майдана, резко поменяла свой курс, деградировала, пришла почти к полному экономическому краху".

"И сейчас страна все равно зависит от России. То есть, если кто-то хотел, чтобы Украина стала независимой во всем от России, этот проект провалился", - отметил он.

В Украине 24 августа отмечается государственный праздник — День независимости Украины. Эта дата приурочена к принятию 24 августа 1991 года Верховной Радой Украинской ССР Акта провозглашения независимости Украины.

Первоначально днём провозглашения независимости страны было объявлено 16 июля. Выбор даты объяснялся тем, что в этот день в 1990 году Верховной Радой (Верховным советом) УССР была принята Декларация о государственном суверенитете Украины.