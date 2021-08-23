Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная

По словам руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе, четвертая волна коронавируса в Грузии самая тяжелая, так как доминирует дельта-штамм

Радио Чхаидзе: четвертая волна коронавируса в Грузии самая страшная

Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса.

"Четвертая волна коронавируса в Грузии оказалась самой страшной. Самой страшной и по числу инфицированных, по числу госпитализированных. Самое высокое число активных случаев коронавируса зафиксировано именно в течение четвертой волны. То есть, четвертая волна, которая вызвана дельта-вариантом, оказалась самой катастрофической для Грузии. Самое важное, что дельта-вариант характеризуется более тяжелым течением. Среди госпитализированных тяжелого течения больше, чем при китайском варианте, и число смертности по сравнению с китайским и британским вариантами больше. Это и вызвало резкое ухудшение эпидситуации в Грузии", - заявил Чхаидзе Sputnik Грузия.

На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.

В Грузии за последние сутки выявили 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.

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