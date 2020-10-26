Какой сегодня церковный праздник: 26 октября 2020

По православному церковному календарю 26 октября отмечают праздник, посвященный Иверской иконе Божьей Матери - одного из самых известных и почитаемых образов

По церковному календарю 26 октября отмечают день памяти Святых Карпа, Папилы, Агафодора, Агафоники, Флорентия, Вениамина, Никиты и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иверская икона

По церковному календарю 26 октября чествуют Иверскую икону Божьей Матери.

Иверскую икону Богородицы, по преданию, написал евангелист Лука в дни земной жизни Божьей Матери и с Ее благословения. Святыня, которая долгое время находилась в малоазийской Никее, с начала XI века пребывает неотлучно в Иверском монастыре на Святой Горе Афон, в честь которого и была названа.

Слух о чудотворной Иверской иконе Божьей Матери на Руси распространилась в XVII веке. Архимандрит Новоспасской обители - Никон, будущий Патриарх, попросил архимандрита Иверского Афонского монастыря Пахомия прислать в Москву список чудотворный иконы.

Копию с Иверского образа написал афонский инок Иамвлих и через год, в 1648 году, икона в сопровождении афонских монахов прибыла в Москву. Жители столицы торжественно встретили образ 26 октября (по новому стилю). С тех пор православная церковь в этот день празднует день перенесения Иверской иконы Божьей Матери в Москву.

Святые мученики

По церковному календарю 26 октября поминают мучеников Карпа - епископа Фиатирского, Агафодора, диакона Папилу и его сестру Агафонику, пострадавших во время правления Декия (249-251).

Правитель области, где жили мученики, узнав, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках, приказал привести нарушителей закона. Сначала он попытался убедить их отречься. Когда все попытки оказались тщетными, правитель велел обнажить христиан и водить их по городу в цепях.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

Затем мучеников привязали к лошадям и влачили из города Фиатиры в соседний Сарды. Агафодор и Агафоника добровольно последовали за страдальцами. Агафодора в Сардах забили воловьими жилами, а Карпу, Папиле и Агафонике отрубили головы.

Флорентий

По церковному календарю 26 октября поминают мученика Флорентия, пострадавшего за веру во II веке.

Флорентий, уроженец города Солуни, заботясь о славе Божьей, бесстрашно разоблачал поклонение идолам и многих научил христовой вере и исполнению Божьей воли. Мученика, за богоугодную деятельность язычники жестоко пытали, а потом сожгли.

Вениамин диакон

По церковному календарю 26 октября поминают мученика Вениамина диакона, пострадавшего при персидском царе Издегерде I (401-402).

Вениамин диакон обратил в истинную веру множество персов-язычников и пострадал за усердие в евангельской проповеди в Персии в V веке.

Никита Исповедник

По церковному календарю 26 октября поминают преподобного Никиту Исповедника, совершившего много чудес при жизни и после смерти.

Преподобный состоял при дворе во время царствования императрицы Ирины (797-802) и ее сына Константина.

Никита, решив постричься, отказался от всех званий и почестей, но по просьбе императора остался в столичной обители. Из монастыря преподобного изгнали еретики, когда императорский престол занял Феофил иконоборец, которого Святой обвинил в ереси.

Преподобный долго странствовал по стране. Скончался Святой в 838 году, в возрасте 75 лет.

Именины

По церковному календарю 26 октября именины отмечают Злата, Антон, Вениамин, Иннокентий, Карп, Николай, Никита и Трофим.

Материал подготовлен на основе открытых источников