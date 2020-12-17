Патриарх намерен написать книгу по молитвам и просьбам детей Грузии

Святейший в честь дня памяти Святой христианской великомученицы Варвары в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси провел молебен и благословил паству и детей

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй призвал детей и молодежь написать и прислать ему молитвы, просьбы и письма, которые он в дальнейшем объединит и издаст одной книгой. Об этом глава Православной церкви страны заявил во время молебна в связи с праздником Барбароба.

"Мы решили, чтобы наши дети, молодежь написали бы молитвы, просьбы. Нельзя, чтобы Господь не услышал молитвы наших детей. Когда вы напишете эти молитвы, просьбы, письма, вы должны прислать их мне. Я решил, когда соберется достаточное количество, издать их в виде книги", – сказал Илия II.

Святейший в честь дня памяти Святой христианской великомученицы Варвары в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси провел молебен и благословил паству и детей.

"Святая Варвара является примером твердой веры, верности. Проблемы всегда были между родителями и детьми. Вот сегодня мы просим Господа, чтобы он открыл сердце и разум нашим молодым ребятам, нашему народу", – отметил Патриарх.

По его словам, без воли Господа ничего не происходит и люди должны попросить Всевышнего о мире.

"Сегодня мы думаем, что то, что происходит, столько жертв – это наказание или благословение Господа. Ничего без Господа не происходит. Попросим Бога, чтобы он благословил свою нацию. Требуйте и воздастся, ищите и найдете. Вот сегодня мы просим мир, радость, утверждения христианской веры, спокойствия в сердце, разуме и душе. Я уверен, что Господь услышит нашу молитву", – сказал Патриарх.

В четверг, 17 декабря, православная церковь отмечает день памяти Святой христианской великомученицы Варвары – Барбароба. Святая Варвара жила и пострадала при императоре Максимиане (305-311) – когда великомученица шла на смерть, то испросила себе у Господа дар спасать от болезни и внезапной смерти всех, кто будет вспоминать ее и ее страдания.