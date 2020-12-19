В Грузии прошли праздничные службы в День Николая Чудотворца

ТБИЛИСИ, 19 дек - Sputnik. Во всех православных храмах Грузии прошла служба, посвященная Дню поминовения Николая Чудотворца.

С праздником всех православных поздравил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

"Я поздравляю вас всех с праздником Святого Николая. Святой Николай – всепрощающий чудотворец. Да будет воля Святого Николая, чтобы мир воцарился в Грузии и во всем мире. Будьте радостны и благословенны", – сказал Илия II во время службы в кафедральном соборе Святой Троицы.

Местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио отметил, что Святой Николай особо близок каждому верующему.

"Сегодня большой день, любимый день для каждого из нас, потому что Святой Николай особенно близок каждому из нас. Вы знаете, что Святая Церковь считает его апостолом. Правда, он первосвященник, но имеет честь быть апостолом. Его заслуги, его миссионерская деятельность носили поистине апостольский характер и продолжаются по сей день. Это долг каждого христианина, но у каждого разные способности – кто-то может обратить только свою семью или одного или двух человек, кто-то больше, а кто-то может обратить целую нацию и привести их к Господу, а такие люди, как святой Николай, могут милостью Божьей заставить задуматься весь мир", – сказал Шио.

Он отметил особую значимость Николая Чудотворца для Грузии.

"У нас есть живая связь со Святым Николаем – такими великими святыми по благодати Святого Духа во Христе, и поэтому мы радуемся сегодня. Вы знаете, что Католикос-Патриарх Илия II особо молился Святому Николаю за нашу страну, наш народ, и пусть Господь даст нам преодолеть все невзгоды и тяжкие испытания, с которым мы сталкиваемся сегодня в форме пандемии", – сказал владыка Шио.

День Николая Чудотворца по церковному календарю отмечают дважды в год: День поминовения Святого Николая Чудотворца – 19 декабря и 22 мая – праздник перенесения мощей архиепископа Мир Ликийских в итальянский город Бар (Бари) в 1087-м, где они почивают и поныне.