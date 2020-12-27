Какой сегодня церковный праздник: 27 декабря 2020

По православному церковному календарю 27 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана, Феотиха и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Фирс, Левкий и Каллиник

По церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, пострадавших за веру в Кесарии Вифинской при императоре Декии (249 - 251).

Святого Левкия, обвинившего правителя Кумврикия в несправедливом преследовании христиан, после жестоких истязаний - зарубили мечом.

К жестоким пыткам приговорили и Святого Фирса – с Божьего изволения он перенес их невредимо и мирно скончался.

Языческого жреца Каллиника, уверовавшего в Христа, видя мужество и чудеса Святого Фирса, зарубили мечом.

Святые мученики

По церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, пострадавших за веру в городе Антиное (Египт), при императоре Диоклетиане (284–305).

До обращения в христианство Святой Ариан сам преследовал христиан, в том числе мучеников Аполлония и Филимона. Аполлоний, испугавшись предстоящих страданий, сначала упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам за него.

Но Филимон неожиданно исповедал себя христианином, и Аполлоний, раскаявшись, поступил так же. Оба мученика после пыток были казнены.

Ариан, вылечив свой раненый глаз прахом с могилы Филимона, раскаялся и крестился со всей семьей и телохранителями, старшим из которых был Феотих. Их всех предали смерти. Произошло это в 287-м.

Именины

По церковному календарю, 27 декабря именины отмечают Ипатий, Иларион, Зосима, Николай и Филимон.

Материал подготовлен на основе открытых источников