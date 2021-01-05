Что можно и нельзя делать в Рождественский Сочельник: обычаи праздника

Канун Рождества - день, посвященный приготовлениям к великому празднику, называют Рождественским Сочельником. Он связан с множеством обычаев, традиций и примет, которым люди следуют с давних пор.

Sputnik Грузия рассказывает, какие традиции, обычаи, гадания и приметы связаны с Рождественским Сочельником, а также что можно и нельзя делать в праздник.

Рождественский Сочельник

Сочельник – последний день рождественского поста, установлен еще в древности с тем, чтобы люди молитвой и покаянием очистились перед праздником и с чистым сердцем встретили Рождество Спасителя.

В Сочельник пост более строгий, чем в другие дни последней недели Рождественского поста.

Канун Рождества назвали Сочельником, как полагают, из-за обычая вкушать в праздник "сочиво" - сладкую кашу. Каша, которую варили из зерен пшеницы, на меду, символизировала воскресение и сладость грядущей блаженной жизни.

По традиции, в Рождественский Сочельник вспоминают евангельский рассказ о том, как восточные мудрецы поклонились Богомладенцу - волхвы с востока принесли в дар новорожденному Спасителю золото, ладан и смирну.

В Рождественский Сочельник, по традиции, православные христиане посещают богослужения в церкви - православные постятся до тех пор, пока свеча, перед которой поется тропарь Рождеству Христову, выносится в центр храма.

Что можно и нельзя делать

В Рождественский Сочельник на Руси нельзя было использовать режущие и колющие предметы, чтобы не накликать беду. Поэтому, по обычаю, в эти дни мужчины не охотились и не резали скотину, а женщины откладывали шитье и вязание до завершения праздника.

Заниматься хозяйственными работами в Рождественский Сочельник также нельзя было. По приметам, это может навлечь неприятности на дом, поэтому хозяйки проводят уборку или до 6 января, или в праздник с утра.

По обычаю, к праздничному ужину готовят 12 постных блюд и красиво оформляют стол – под новую скатерть можно положить пучок сена, символ яслей, в которые уложили новорожденного Спасителя.

По углам стола можно положить денежные купюры и зубчики чеснока – по приметам, они символизируют здоровье и благополучие членов семьи.

В Рождественский Сочельник есть нельзя до появления первой звезды на небе. Это последний день рождественского поста, поэтому нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.

Трапезу в праздник открывают молитвой - прославляют Господа и просят для всех присутствующих благополучия и счастья. Трапезу, по обычаю, начинают с кутьи, после чего приступают к остальным блюдам. На стол, по обычаю, подают отвар из вишен, груш, слив, яблок, изюма и других плодов, сваренных в воде.

В этот праздник нельзя раздражаться, ссориться, выяснять отношения, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.

В праздник также нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия, а также жадничать.

Приметы праздника

Хорошая примета в Рождественский Сочельник увидеть падающую звезду, так как желание, загаданное в эту ночь, сбывается обязательно.

Встречать Рождество Христово в одежде темных цветов — плохая примета, так как в светлый праздник нет места печали.

По приметам, весна будет ранней, если в рождественскую ночь поднимается сильная метель.

Хорошая примета, если пока вы готовите праздничные блюда и постоянно что-то из продуктов падает – значит год будет урожайный.

А спотыкаться в Рождественский Сочельник - плохая примета, можно получить дурную весть.

Материал подготовлен на основе открытых источников