Конфликт на религиозной почве: на западе Грузии проходит акция протеста

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. У здания мэрии Чохатаури (регион Гурия) на западе Грузии продолжается акция протеста представителей мусульманской общины села Букнари.

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Конфликт в Букнари начался из-за того, что местные мусульмане хотели обустроить в частном доме молельню для проведения традиционной пятничной молитвы. Из-за этого в деревне прошел слух, что в Букнари собираются построить мечеть, что вызывало недовольство местных гурийцев. После первого противостояния и драки два дня назад трое человек, в том числе двое подростков из мусульманской общины, были доставлены в больницу из-за того, что их забросали камнями. Полиция задержала одного из виновников инцидента.

Накануне грузинские СМИ передали кадры из Букнари, на которых видно, что находящиеся в селе сотрудники полиции с трудом сдерживают несколько десятков местных жителей, которые грозятся физически расправиться с теми, кто отстаивает право на обустройство молельни в одном из жилых домов в селе. Ситуция осложнилась из-за того, что после первой драки на этой почве поддержать мусульманскую общину в село Букнари приехали несколько десятков жителей соседнего региона – Аджарии.

Речь идет об исповедующих ислам этнических грузинах – это около 20% жителей Аджарии. В некоторые села Гурии семьи из высокогорных регионов Аджарии зачастую переселяются как экомигранты – после стихийных бедствий и других неблагоприятных условий.

Чего требуют протестующие

Накануне состоялась встреча жителей села с представителями местной власти. Однако собравшиеся у здания мэрии недовольны ее результатами.

"Встреча была неубедительной. Мы ждем, что к нам присоединятся сторонники из разных регионов Грузии. Должна состояться еще одна встреча с участием представителей христианской и мусульманской общины, патриархии и муфтията, центральных властей и СМИ. На уровне местных властей этот вопрос решить нельзя. От государства, от того, что будет ответственным лицом, мы требуем, чтобы мусульмане получили возможность проводить богослужения не только в этом селе, но и во всей стране", - заявил журналистам представитель мусульманской общины Фируз Цулукидзе.

По его словам, "этот вопрос должен решиться раз и навсегда, и не только в этом конкретном селе". Цулукидзе сказал, что мусульманам даже в Батуми трудно проводить пятничную молитву — "у нас нет молельни и приходится молиться на улице, поэтому мы думаем, что этот вопрос должен быть решен на уровне парламента".

Реакции

События в Гурии прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства назвала случившееся печальным фактом и выразила надежду, что в ближайшее время ситуация улучшится.

"Грузия всегда гордилась своим религиозным разнообразием. Это богатство нашей страны, одна из основ ее силы, о которой мы всегда заботились. Конституцией нашим гражданам гарантирована свобода вероисповедания. Проведение религиозных служб и ритуалов – это право наших граждан, и никто не может ограничивать это право", - заявила президент.

Сегодня же событиям в Букнари оценку дали в епархии Шемокмеди. По словам священнослужителей, односельчане не должны мешать друг другу в молитве и конфликт обязательно должен закончиться. В свою очередь, местные священнослужители сделают все, чтобы урегулировать конфликт.

"Мир между братьями очень важен для нас, и мы приветствуем процесс примирения, достигнутый благодаря нашим усилиям или других добрых людей", - написал митрополит Шемокмедский Иосиф.

В своем обращении он также отметил, что 13 января после вмешательства местного духовенства удалось избежать эскалации конфликта в селе. Он отмечает, что для конфронтации в Букнари из Аджарии были направлены специально подготовленные для этого лица и лишь его своевременное вмешательство помогло сторонам примириться.

По данным НПО "Центр обучения и мониторинга прав человека" (EMC), организация религиозного пространства в частном доме, когда это не требует каких-либо строительных работ, не подлежит правовому регулированию или разрешению. EMC призывает Министерство внутренних дел принять соответствующие меры для предотвращения насильственных действий, деэскалации конфликта и обеспечения своевременного и эффективного расследования инцидента, а также для проведения богослужений мусульманами в безопасной и мирной обстановке.