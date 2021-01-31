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Католическая церковь учредила Всемирный день дедушек и бабушек

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Религия
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Темы:
Календарь религиозных праздников (682)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/religion/20210131/250759084/Katolicheskaya-tserkov-uchredila-Vsemirnyy-den-dedushek-i-babushek.html

Новый праздник будет отмечаться в конце июля, когда в римско-католической церкви совершается память о святых Иоакиме и Анне (дедушке и бабушке Иисуса Христа)

ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Папа Римский Франциск учредил всемирный католический день пожилых людей, который отныне будет отмечаться в четвертое воскресенье июля, сообщает Sputnik Беларусь.

Города мира. Ватикан
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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"Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их", – сказал понтифик в ходе воскресного обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в связи с традиционной молитвой "Ангел Господень".

Папа Франциск подчеркнул, что "старость является даром", и сам объявил об учреждении нового праздника. Он будет отмечаться в конце июля, когда в римско-католической церкви совершается память о святых Иоакиме и Анне (дедушке и бабушке Иисуса Христа).

Темы:
Календарь религиозных праздников (682)


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