Какой сегодня церковный праздник: 12 марта 2021

По православному церковному календарю 12 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Василия, Нестора, Марины, Киры, Протерия, Николая и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Василий Декаполит

По церковному календарю 12 марта поминают преподобного Василия Декаполита, исповедника, пострадавшего во время правления иконоборца Льва Исавра (717-741).

Инок Василий, когда началось преследование почитателей cвятых икон, вместе со своим соратником – преподобным Прокопием, подвергся многочисленным пыткам и оставался в темнице до самой смерти императора.

После освобождения исповедники Василий и Прокопий вместе с другими почитателями cвятых икон продолжили свой иноческий подвиг, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни.

Преподобный Василий мирно скончался в 750 году.

Епископ Магиддийский

По церковному календарю 12 марта поминают священномученика Нестора, епископа Магиддийского, пострадавшего во время правления императора Декия (249-251).

Святителя, во время преследования христиан, схватили во время молитвы в своем доме. О предстоящих мучениях епископ был извещен особым откровением – видением агнца, уготованного к закланию.

Правитель города Магиддиса отправил святителя Нестора на суд в Пергию. По пути cвятой укрепился духом – он слышал Глас с неба, после чего произошло землетрясение. В Пергии после страшных пыток священномученика распяли на кресте. Произошло это в 250 году.

Марина и Кира

По церковному календарю 12 марта поминают преподобных Марину и Киру, живших в IV веке в городе Берии (Малая Азия).

Марина и Кира – родные сестры, родились в знатной и богатой семье. Достигнув совершеннолетия, девы оставив дом, удалились из города. Отгородив небольшой уголок земли, они завалили вход в свое убежище камнями и глиной, оставив лишь небольшое отверстие, через которое им подавали пищу, и жили там под открытым небом.

Преподобные терпеливо переносили голод, принимая пищу в течение трех лет один раз в 40 дней и носили на теле тяжелые железные вериги. Когда бывшие служанки святых пришли к ним, желая присоединиться к подвижнической жизни, преподобные поместили их в отдельном домике недалеко от ограды и руководили ими, побуждая к подвигам молитвы и поста.

Девы допускали в свое жилище лишь блаженного Феодорита – епископа Кирского, из почтения к его святительскому сану. Святитель беседовал с подвижницами и уговаривал не носить вериги, под тяжестью которых слабая телом Кира всегда была согнута и не могла выпрямиться.

В течение 40 лет сестры жили в уединении, нарушив его только для путешествия в Иерусалим для поклонения Гробу Господню, и в Исаврию – ко гробу первомученицы равноапостольной Феклы. Во время странствия преподобные не принимали никакой пищи. Скончались святые примерно в 450 году.

Патриарх Александрийский

По церковному календарю 12 марта поминают священномученика Протерия, Патриарха Александрийского и с ним пострадавших.

Во время патриаршества Диоскора (444-451) – последователя монофизитского лжеучения Евтихия, в Александрии жил пресвитер Протерий, бесстрашно обличавший еретиков. На Халкидонском Вселенском Соборе в 451-м лжеучение Евтихия осудили и составили определение, по которому Христос исповедуется, как Совершенный Бог и Совершенный Человек, пребывающий в двух природах неслиянно и нераздельно.

Еретика Диоскора низложили и изгнали, а на Александрийский патриарший престол возвели Протерия, отличавшегося строгой и добродетельной жизнью. Однако в Александрии оставалось много приверженцев Диоскора, которые восстали против избрания Протерия, подняли мятеж и сожгли воинов, присланных для их усмирения.

За это благочестивый император Маркиан (450-457) лишил александрийцев всех льгот, которыми они пользовались, и послал новый усиленный отряд воинов. Тогда жители города смирились и просили Патриарха Протерия ходатайствовать перед императором о возвращении им прежних привилегий. Добродушный святитель согласился и легко достиг просимого.

После смерти Маркиана еретики вновь подняли мятеж, во главе с пресвитером Тимофеем, домогавшегося патриаршего сана. Святитель Протерий оставил Александрию, но в ту же ночь он увидел во сне пророка Исайю, призвавшего его вернуться. Святой понял, что это предупреждение о мученической кончине, и возвратившись в Александрию, укрылся в крестильной.

Мятежники ворвались в убежище, убили Патриарха и еще шесть человек, бывших с ним. Произошло это в Великую Субботу в канун Пасхи. Еретики, привязав веревку к телу убитого святителя, вытащили его на улицу, били, терзали и, наконец, сожгли, а прах развеяли по ветру. Произошло это в 457 году.

Николай Саллос

По церковному календарю 12 марта поминают блаженного Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского.

Блаженный Николай нес подвиг юродства более 30 лет. Задолго до смерти он был удостоен дара пророчества и чудотворения. Современники называли его Микула Саллос, что означает "блаженный, юродивый" в переводе с греческого. Его почитали как святого еще при жизни, называя также Микула Свят.

Царь Иоанн Грозный, после опустошительного похода на Новгород, двинулся в феврале 1570 года на Псков. Весь город молился, все жители Пскова встречали государя на коленях с хлебом и солью.

Навстречу царю выбежал и блаженный Николай, верхом на палке, как малое дитя, и закричал: "Иванушко, Иванушко, покушай хлеба-соли, а не христианской крови!"

После молебна в Троицком соборе, блаженный опять подошел к царю и пригласил его в свою келью. В чисто убранной келье, под соборной колокольней, на лавке была разостлана скатерть, на которой лежал кусок сырого мяса.

Блаженный предложил мясо царю, который ответил, что в пост мяса не ест. В ответ юродивый строго возразил, что он забывает не только пост, но и Бога, и велел уходить поскорее, а то не на чем будет бежать.

И когда на соборной колокольне снимали лучший колокол, вошел опричник и доложил царю, что его любимый конь пал. Тогда царь опомнился, поспешно вышел из кельи, приказал прекратить грабеж и выступать из города.

Благодарные граждане, когда блаженный Николай скончался в 1576-м, погребли его в Троицком соборе, где хоронили только архипастырей и князей.

Именины

По церковному календарю 12 марта именины отмечают Марина, Кира, Арсений, Василий, Иван, Николай, Нестор и Сергей.

Материал подготовлен на основе открытых источников