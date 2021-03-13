Патриархия разрешит членам церкви "Гирчи" вернуться в лоно православной церкви

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Патриархия Грузии назвала условия для возвращения в православную церковь членов церкви "Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода", созданной партией "Новый политический центр – Гирчи".

Церковь была создана партией "Гирчи", чтобы дать возможность молодым людям легально не служить в армии.

По решению Синода Грузинской православной церкви от 12 февраля 2021 года, вступившие в церковь "Библейская свобода" считаются покинувшими лоно православной церкви, и им отказано в причастии, а также участии в церковных таинствах – крещении, венчании, соборовании и так далее, пока они не покаются в своем грехе и не пройдут период епитимьи и процедуры для возвращения в лоно церкви.

Согласно информации Патриархии Грузии, обнародованной Первым каналом, желающие вернуться в лоно православной церкви должны будут обратиться к священнику ГПЦ и подтвердить свое решение на "Листе покаяния".

После этого священнослужитель обязан поговорить с этими людьми и разъяснить им основные вопросы христианского служения. После этого, если священнослужитель уверится в покаянии лица, он должен дать рекомендацию для предоставления епископу, а лицо на "Листе покаяния" должно подтвердить свое решение, а после прочесть молитву Всепрощения, и ему выдадут "Листок Всепрощения". После этого лицо будет считаться членом Грузинской православной церкви.