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Патриархия Грузии. Вход в здание

Патриархия разрешит членам церкви "Гирчи" вернуться в лоно православной церкви

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Религия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/religion/20210313/251162075/Patriarkhiya-razreshit-chlenam-tserkvi-Girchi-vernutsya-v-lono-pravoslavnoy-tserkvi.html

Церковь была создана партией "Гирчи", чтобы дать возможность молодым людям легально не служить в армии

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Патриархия Грузии назвала условия для возвращения в православную церковь членов церкви "Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода", созданной партией "Новый политический центр – Гирчи".

Церковь была создана партией "Гирчи", чтобы дать возможность молодым людям легально не служить в армии.

Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov
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По решению Синода Грузинской православной церкви от 12 февраля 2021 года, вступившие в церковь "Библейская свобода" считаются покинувшими лоно православной церкви, и им отказано в причастии, а также участии в церковных таинствах – крещении, венчании, соборовании и так далее, пока они не покаются в своем грехе и не пройдут период епитимьи и процедуры для возвращения в лоно церкви.

Согласно информации Патриархии Грузии, обнародованной Первым каналом, желающие вернуться в лоно православной церкви должны будут обратиться к священнику ГПЦ и подтвердить свое решение на "Листе покаяния".

После этого священнослужитель обязан поговорить с этими людьми и разъяснить им основные вопросы христианского служения. После этого, если священнослужитель уверится в покаянии лица, он должен дать рекомендацию для предоставления епископу, а лицо на "Листе покаяния" должно подтвердить свое решение, а после прочесть молитву Всепрощения, и ему выдадут "Листок Всепрощения". После этого лицо будет считаться членом Грузинской православной церкви.

Теги:
Партия "Гирчи", Патриархия Грузии

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